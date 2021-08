"Epidemie der Jüngsten": Schlimme Covid-Entwicklung in den USA

In mehreren Bundesstaaten melden Hospitäler bereits Engpässe auf den Kinderintensivstationen, wo die Zahl der kleinen Patienten binnen vier Wochen teilweise um 600 bis 1000 % gestiegen ist. Die „American Academy of Pediatrics“ (AAP), Standes-Vertretung für 67 000 Kinderärzte in den Vereinigten Staaten, schlägt darum Alarm. Die Arzneimittelbehröde FDA müsse so schnell wie möglich einen Corona-Impfstoff für die Altersklasse 5 bis 12 Jahre zulassen. Zudem seien Testreihen für Kinder unter fünf Jahren unbedingt zu intensivieren, schreibt AAP-Präsident Lee Sanio Beers in einem Brief an die FDA-Spitze.

95.000 neue Fälle

Nach seinen Angaben wurden in der Gruppe der Unter-12-Jährigen allein in der ersten August-Woche landesweit fast 95.000 Fälle registriert; ein Fünftel aller Neu-Infektionen in den USA. „Das ist der größte Anstieg seit Beginn der Pandemie“, sagt Beers. Detail-Aufnahme: Im Bundesstaat North Carolina entfiel im Januar beim damaligen Corona-Höchststand bei den Spital-Einweisungen nur ein Prozent auf die Altersklasse U 17. Heute sind es bereits 13 %, Tendenz: steigend.