Die neuen Autoritäten: Das sind die Corona-Erklärer der Welt

Der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das sich mit Infektionskrankheiten, Immunschwächen und Allergien befasst, arbeitet im Krisenstab des Weißen Hauses Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie und führt die Forschungsbemühungen zum Coronavirus an. Andererseits muss er immer wieder falsche oder irreführende Äußerungen Trumps einfangen - und bringt damit dessen Anhänger gegen sich auf.

Postings, die den Immunologen ins Zentrum einer Verschwörung gegen den US-Präsidenten rücken, werden tausendfach geteilt und erreichen so Millionen von Leute. Allein auf Twitter machte eine Analyse New York Times mehr als 70 Accounts ausfindig, die mit Hashtags wie #FauciFraud bis zu 800 Postings pro Tag veröffentlichen, die den Wissenschaftler diskreditieren sollen. Mittlerweile bekommt er auch Morddrohungen und erhält stärkeren Personenschutz.

Für die anderen ist Fauci, der sich in den frühen 1980er durch die Aids-Forschung einen Namen machte, wiederum ein Held: Er gilt als "truth teller", der bereits vor der Überlastung des US-Gesundheitssystems warnte, während andere nichts davon hören wolten. Der Kampf gegen das Coronavirus fordert ihm allerdings viel ab. In der New York Times berichtete der 79-Jährige auch, er habe inmitten der Krise mehrere Nächte in Folge nicht mehr als drei Stunden Schlaf bekommen. Da sei es geradezu erholsam gewesen, wieder fünf Stunden am Stück schlafen zu können.