Schweizer Frauen streiken: "Mitmachen ist selbstverständlich"

Was sind die wichtigsten Forderungen?

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, bezahlbare Kinderbetreuung, Kampf gegen sexuelle Gewalt, Elternzeit für Mutter und Vater, mehr Frauen in Führungspositionen (die 20 größten Schweizer Unternehmen hatten noch nie eine Frau an der Spitze) und mehr Frauen in der Politik.