Kampf für Gleichberechtigung: Schweizer Frauen verweigern Arbeit

Dass ohne die sichtbare und unsichtbare Arbeit von Frauen (wie etwa Pflege) nicht viel laufen würde, zeigten Frauen in der Schweiz bereits einmal, beim ersten Frauenstreik vor genau 28 Jahren. Damals war es erst zehn Jahre her, dass die Gleichstellung von Frau und Mann in der Verfassung niedergeschrieben wurde.

1991 beteiligten sich rund eine halbe Million Frauen am Frauenstreik. „2019 werden noch viel mehr Streikende erwartet“, glaubt Brügger.

Im Gespräch mit Frauen und auch Männern auf der Straße zeige sich, dass für die meisten das Mitmachen selbstverständlich sei. „In meinem Umfeld kenne ich kaum eine Frau – und nur wenige Männer –, die den Frauenstreik nicht unterstützen“, sagt Brügger.