Kontrollierte Toilettenpausen in der Schweiz – ziehen Firmen in Österreich nach?

Situation in Österreich

Wie ist diese Thematik eigentlich in Österreich geregelt? Laut der Arbeiterkammer Wien (AK) ist keine Judikatur aus Österreich bekannt, die sich mit dem Ausstempeln für eine Toilettenpause befasst. Wie in Deutschland gilt der Toilettenbesuch in Österreich als kurze Arbeitsunterbrechung, jedoch nicht als Pause.

Der Arbeitgeber darf weder über Häufigkeit, noch Dauer des Toilettenganges verfügen. Die AK spricht hier von einem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Selbst bei überdurchschnittlich häufigem Klobesuch ist der Arbeitgeber nicht dazu befähigt, einen Arztbesuch vom Angestellten zu fordern.

Bei einer mehr als sechs-monatigen gesundheitlichen Beeinträchtigung ist der Betroffene ohnehin vom Diskriminierungsschutz abgesichert.