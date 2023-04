AK: „Arbeitnehmer fühlen sich ausgequetscht wie eine Zitrone“

Vor Kurzem forderte AK-Präsident Andreas Stangl bessere Arbeitsbedingungen, um dem entgegenzuwirken. Was genau soll justiert werden?

Lange Arbeitszeiten in Verbindung mit hohen Belastungen sind ein Problem. Besonders durch die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten. Man steht fast rund um die Uhr zur Verfügung und hat keine Zeit mehr zum Abschalten. Dabei geht es jedoch nicht um eine „Null-Belastung“, sondern um ein adäquates Maß. Auch besonders stark betroffen sind Berufe am Bau, Speditionen, Produktionsbetriebe und das Gastgewerbe.

Warum ist der Schutz nicht ausreichend?

Das „ArbeitnehmerInnenschutzrecht“ ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das erkennt man beispielsweise an den gegebenen Grenzwerten für gefährliche Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz oder Regelungen für die manuelle Handhabung von Lasten. Länder wie Deutschland haben das bereits angepasst. In den vergangenen 20 Jahren hat sich hierzulande nichts getan, trotz neuer Erkenntnisse. Das „ArbeitnehmerInnenschutzgesetz“ und seine Durchführungsverordnungen sollen arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse widerspiegeln. Und das möglichst zeitnah.