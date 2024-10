Schweden prüft landesweites Bettelverbot

Die schwedische Regierung hat sich den Kampf gegen organisierte Kriminalität auf die Fahnen geschrieben. Am Montag gab die Spitze der liberalkonservativen Regierung bekannt, in Kooperation mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten gegen Bettler im Land vorgehen zu wollen.

"Lange Zeit war das Betteln in Schweden ein seltenes Phänomen. Anfang der 2010er-Jahre begannen EU-Bürgerinnen und -Bürger in größerem Umfang als zuvor nach Schweden zu kommen, um unter anderem zu betteln", berichtete die Regierung in einer Mitteilung.