Schweden: Alles nicht so locker am Sehnsuchtsort vieler Jungen

Doch auch Dänemark kommt auf „nur“ knapp vier Prozent des BIPs und Norwegen, außerhalb der EU, liegt bei zwei Prozent Verlust. Diese Länder entschieden sich aber im März nach dem ersten Todesfall die Gesellschaft konsequent abzuriegeln.

Hohe Sterberate

Verglichen mit den Nachbarn sticht jedoch die Todesrate hervor: 12.428 Personen starben in Schweden mit zehn Millionen Einwohnern an oder mit Covid-19, vor allem in den Pflegeheimen wütete das Virus. In Norwegen, wo die Bevölkerung knapp halb so groß ist, sind es gerade 592 Tote, bei denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurden.