Schwarzer Ex-Cop dürfte New Yorks Bürgermeister werden

Eric Adams war 15, als er zusammen mit seinem Bruder wegen einer Lappalie auf einer Polizeiwache in Queens von Beamten schikaniert und verprügelt wurde. Das hinderte den aus armen Verhältnissen stammenden Teenager aber nicht daran, später selbst „Cop“ zu werden. 22 Jahre machte Adams den Job in New York, rieb sich an Vorgesetzten und Kollegen und setzte sich gegen Rassismus in den eigenen Reihen ein.

Dann ging er mit lauten Tönen in die Politik. Zuletzt war er Stadtteil-Bürgermeister mit Zupacker-Image in Brooklyn. Im November steuert der 60-Jährige, der seine Zuckerkrankheit durch Umstellung auf veganes Essen überwand, auf den Karriere-Höhepunkt zu. Nach den knapp gewonnenen Vorwahlen der Demokraten gilt Adams als sicherer Nachfolger von Bill de Blasio im Amt des künftigen Bürgermeisters im Big Apple. Republikaner haben in der stramm liberalen Hochburg am Hudson River traditionell keine Chance.