Plötzlich schuldenfrei: Eine Stadt holt arme Familien aus der Geldnot

„Schulden haben eine verheerende Wirkung auf Menschen, sie führen nur zu noch mehr Schulden und verstärken auch andere Probleme“, heißt es in einer Erklärung des Bürgermeisters. Also sei es „Zeit für eine radikale Lösung“. Und die lautet: An die 700.000 Euro stehen in einem Topf zur Verfügung, gefüllt haben ihn die Stadt, Wohlfahrtsorganisationen, eine Immobiliengesellschaft und eine Versicherung. Zudem haben einige Kreditgeber angekündigt, Schulden zu streichen. Im Schnitt werden 18.000 Euro aufgebracht, um die Familien aus ihrer Geldnot zu befreien.

Spannungen in der Familie

Rund 726.000 Haushalte in den reichen Niederlanden kämpfen laut Statistikamt CBS mit „problematischen Schulden“: Aber ohne ihre Last, so lautet die Überlegung der Gemeinde Arnheim, lassen sich alle anderen Problem leichter angehen: Von Spannungen in der Familie, Gewalt, über Arbeitslosigkeit bis hin zu Alkohol- oder Drogensucht.

Die Rechnung der Stadtführung von Arnheim: In den Niederlanden betrage die Schuldenlast der Familien rund 3,5 Milliarden Euro. Doch um die Folgewirkungen dieser Schuldenlast zu bekämpfen, müssten jährlich 17 Milliarden Euro aufgewendet werden.

Die Universität der Stadt wird das Experiment wissenschaftlich begleiten, doch Kritik kam schon vor dem Start: Das ersatzlose Streichen von Schulden ermuntere doch so mache Familien erst recht, wieder Schulden zu machen, gab eine Ökonomin zu bedenken. Andere Kritiker regten stattdessen höhere Mindestlöhne oder Sozialhilfeleistungen an.