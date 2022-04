Schüsse in New Yorker U-Bahn: Verdächtiger laut Medien festgenommen

Nach der Schusswaffenattacke in einer New Yorker U-Bahn mit zahlreichen Verletzten ist der gesuchte Verdächtige Medienberichten zufolge festgenommen worden. Der Nachrichtensender CNN und andere TV-Stationen berichteten am Mittwoch, Polizisten hätten den unter Hochdruck gesuchten Mann in Manhattan gefasst. Der 62-Jährige soll am Dienstag bei einer Attacke in einer U-Bahn im Stadtteil Brooklyn zehn Menschen durch Kugeln verletzt haben, insgesamt gab es mindestens 23 Verletzte.

Der Mann war zuvor als "Person von Interesse" eingestuft worden. Ob es sich bei dem 62 Jahre alten Mann, der Wohnsitze in Philadelphia und Wisconsin habe, auch tatsächlich um den Täter handelt, sei aber noch unklar. Der Verdächtige wurde im East Village von Manhattan festgenommen, wie NBC New York berichtete.