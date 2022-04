Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station: Mehrere Verletzte

Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in New York sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag, dass ein Notruf eingegangen sei. Laut dem US-Nachrichtensender CNN wurden fünf Menschen von Kugeln getroffen. Auch Sprengkörper wären laut Feuerwehr gefunden worden.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Brooklyn. Die Polizei rief die Bevölkerung per Twitter auf, die Gegend zu meiden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.