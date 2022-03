Bekannter des Wien-Attentäters zu teilbedingter Haft verurteilt

„Ich bekenne mich schuldig. Es stimmt, was in der Anklageschrift steht.“ Nur das und nicht mehr wollte ein 17-Jähriger gebürtiger Kosovare am Mittwoch am Wiener Straflandesgericht aussagen. Der junge Mann war ein Bekannter des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 im Herzen der Stadt vier Menschen getötet und 23 zum Teil schwer verletzt hat.

Im Juli 2020 hatte er an dem Dschihadistentreffen in Wien teilgenommen und war mit dem Attentäter in Kontakt. Nicht einmal eine Stunde nach dem Anschlag wurde der 17-Jährige festgenommen.

Kein Tatbeitrag nachgewiesen

Sein Handy hatte er zuvor zurückgesetzt und im Keller seines Wohnhauses versteckt; er weigerte sich gegenüber den Ermittlern, den Sperrcode preiszugeben. Ein Beitrag zum Anschlag konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen werden.