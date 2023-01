Scholz und Macron: Wieder ziemlich beste Freunde

„Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine – gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit“, sagte der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Sonntag in Paris. Mit seinem ganzen Kabinett im Schlepptau war er zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron gereist, um zu feiern. Denn vor 60 Jahren unterzeichneten die beiden einstigen Kriegsgegner Deutschland und Frankreich den Élysée-Vertrag, ein Freundschaftsabkommen zur Aussöhnung.

Bei dem Treffen am Sonntag bemühten sich Scholz und Macron demonstrativ, freundlich in den Tag zu schauen – schließlich war die Beziehung aufgrund von Differenzen in den vergangenen Monaten in einer etwas holprigen Phase.