Scholz besucht Turbine, Söder ein AKW: "Und wann umarmt Habeck ein Windrad?"

"Ich konnte es mit eigenen Augen sehen." So leitete der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Besuch bei der viel diskutierten Turbine im Siemens-Werk am Mittwoch in seinem Post auf Twitter ein. Dazu gab es Fotos von Scholz vor und neben der Turbine, alleine oder im intensiven Gespräch mit einem Kollegen. Scholz wollte die Turbine begutachten, sich von ihrer sofortigen Einsetzbarkeit und Funktionstüchtigkeit überzeugen.

Es scheint, als wollte die Oppositionspartei dem Kanzler den alleinigen Ruhm vor einem derart wichtigen technischen Gerät, das gerade für immense öffentliche Aufmerksamkeit sorgt, nicht gönnen. Prompt folgten Fotos von CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz, wie sie am Donnerstag das Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut in Bayern besuchen. Die Debatte dahinter: eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken in Deutschland angesichts der drohenden Gasknappheit.