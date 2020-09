Schlacht um Wisconsin: "Trump hat fast alle Versprechen gehalten"

Die Republikaner glauben sich im Vorteil. „Wir können wieder das Zünglein an der Waage sein“, sagt Bryan Davies nach einer Saal-Kundgebung mit Vize-Präsident Mike Pence im Holliday Inn-Hotel in Janesville. Davies klopft seit Wochen an Türen, macht Werbung für Trump. „Wir haben eine Armee von Helfern da draußen und Zehntausende neue Wähler registriert. Es sieht gut aus.“

Davies ist ein Prototyp des Trump-Wählers in Wisconsin – abgeklärt, kein Eiferer, aber für Kritik am Amtsgebaren des Rechtspopulisten kaum erreichbar. „Der Präsident hat fast alles gehalten, was er versprochen hatte. Steuersenkungen, weniger Bürokratie, zig konservative Richter bis hin zum Obersten Gerichtshof, Wiederbelebung des produzierenden Gewerbes, China endlich die Stirn geboten – ich will mehr davon.“

In der Coronavirus-Krise, die fast 200.000 Tote in den USA gefordert hat, vermag er bei Trump „keine wirklichen Versäumnisse“ zu erkennen. „Er hat besonnen reagiert, schnell den Einreisestopp für China verhängt. Ich wüsste nicht, was er noch mehr hätte tun sollen.“

Dass Umfragen den demokratischen Herausforderer Biden zuletzt sechs Prozentpunkte (52 zu 46 Prozent) vorne sahen, sei eine „Verzerrung der echten Verhältnisse“. Viele Wisconsinites hielten hinter dem Berg, wenn Meinungsforscher nachbohren. Sogar ein „Erdrutsch-Sieg“ Trumps sei nicht ausgeschlossen.