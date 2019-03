Schicksalstag: May will in ihr letztes Gefecht ziehen

Der 29. März sollte eigentlich der Tag des Austritts Großbritanniens aus der EU sein – wie so vieles in der Brexit-Causa kam es anders. Stattdessen soll das Unterhaus heute, Freitag, zum dritten Mal über das Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May abstimmen – und dafür hat sie alles in die Waagschale gelegt, auch ihr politisches Amt: Am Mittwoch hatte sie ihren baldigen Rücktritt angeboten, sollte das Abkommen doch noch angenommen werden.