Brexit-Chaos: "Wir hätten das alles gar nicht erst anrühren sollen"

Solch ratlose Verwirrung in der Bevölkerung ist mitzubedenken, wenn man liest, wie viele Briten „No Deal“ unterstützen. Viele davon glauben, dann bliebe alles beim Alten. Im Falle eines zweiten Referendums hinge ihre Antwort entscheidend von der Formulierung der Frage ab.

Fest steht, dass bei diesen Straßengesprächen eine Mehrheit den Brexit gründlich satt hat. Auch hier in Sittingbourne, Kent, einer jener Kleinstädte, die 2016 mit großer Mehrheit für den EU-Austritt stimmten. Der Tontechniker Mike Thorne lebt mit seiner deutschen Partnerin Petra in einem idyllischen Haus und Studio am Ortsrand. „Unsere Katzensitterin ist mit dem örtlichen UKIP-Kandidaten zusammen“, erzählt er, „sie ist an sich ein zauberhafter Mensch. Aber neulich hat sie gemeint, sie sei froh, selbst irische Vorfahren zu haben, weil sie sich nun einen irischen Pass besorgen könne.“