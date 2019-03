Briten wollen am Freitag drittes Mal über Mays Deal abstimmen

Die EU-Kommission hat Großbritannien noch einmal aufgefordert, eine klare Linie beim Brexit zu finden. Mit Blick auf die erfolglosen Abstimmungen des britischen Parlaments am Mittwoch über das mögliche Vorgehen beim EU-Austritt sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag: "Wir haben gestern Abend acht Neins gezählt. Wir brauchen jetzt ein Ja zum Weg nach vorn."

Unterdessen scheint ein Ja zu Theresa Mays mit der EU ausverhandeltem Abkommen am morgigen Freitag nicht unmöglich. Morgen will das Unterhaus in London offenbar ein drittes Mal darüber abstimmen.

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson bezeichnet Mays Brexit-Vereinbarung dennoch als "tot", wie der Evening Standard den Brexit-Verfechter zitiert.