Scharfe Kritik an Kanzler Scholz nach Abbas' Holocaust-Sager

Wieder einmal sorgt Schweigen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz für Aufregung - diesmal in einer besonders heiklen Angelegenheit. Bei einem Besuch im Kanzleramt in Berlin relativierte Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas am Dienstag den Holocaust, indem er sagte, Israel habe seit 1947 "50 Holocausts" an Palästinensern begangen. Gastgeber Scholz stand daneben und schwieg.