Schallenberg zu Russland: "Abschreckung und Dialog sind die richtigen Mittel"

„Leider stehen die Zeichen auf Sturm“, sagt Alexander Schallenberg: Der Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine lässt Europa zittern – am Montag beraten die EU-Außenminister in Brüssel über mögliche Antworten, sprich Sanktionen.

Für Österreichs Außenminister ist dabei klar, dass Österreich dem EU-Konsens anschließe und alle Sanktionen mittrage, wie er in der ZiB 2 sagt: „Es gibt einen Konsens, und Österreich ist Teil von diesem Konsens.“

Verhandelt werde aber freilich weiter. „Das Fenster der Diplomatie schließt sich zusehends, aber noch ist es nicht zu“, so Schallenberg. Man versuche „auf allen Kanälen eine kriegerische Auseinandersetzung zu vermeiden.“ Und: „Wir hören, dass die Russen sprechen wollen. Abschreckung und Dialog sind die richtigen Mittel.“