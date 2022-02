Putin und Biden treffen sich noch diese Woche zu Zweier-Gipfel in Europa

US-Pr√§sident Biden war am Sonntag nach Angaben des Wei√üen Hauses mit seinem Nationalen Sicherheitsrat zusammengekommen. Es seien die j√ľngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Russlands milit√§rischer Aufr√ľstung an der Grenze zur Ukraine er√∂rtert worden, hie√ü es. Weitere Angaben zu der Sitzung machte das Wei√üe Haus nicht. Biden, der sich aktuell im Wei√üen Haus aufh√§lt, k√ľndigte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) kurzfristig an, in den US-Staat Delaware zu fahren, wo seine Familie wohnt. Nur kurze Zeit sp√§ter √§nderte er die Pl√§ne √ľberraschend wieder und wollte nun doch in der US-Hauptstadt Washington bleiben. Gr√ľnde nannte das Wei√üe Haus daf√ľr nicht.

Macron hatte am Sonntag gleich zweimal ausf√ľhrlich mit Putin telefoniert und sich au√üerdem mit Biden und anderen Verb√ľndeten ausgetauscht. Der britische Premierminister Boris Johnson und Macron hielten in ihrer Erkl√§rung gemeinsam fest, Putin m√ľsse seine Truppen von der ukrainischen Grenze abziehen und seine Drohungen einstellen. Nach einem ersten Gespr√§ch mit Putin am Vormittag, in dem beide am Vormittag um Schritte zu einem Waffenstillstand in der Ostukraine und Wege f√ľr Diplomatie gerungen hatten, telefonierte Macron zun√§chst mit dem ukrainischen Pr√§sidenten Wolodymyr Selenskyj. Im Anschluss beriet Macron sich telefonisch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, Biden sowie Johnson, wie es in Paris hie√ü. Am sp√§ten Abend telefonierte Macron ein zweites Mal mit Putin. W√§hrend die erste Unterredung von Macron und Putin eine Stunde und 45 Minuten dauerte, redeten die beiden Pr√§sidenten am Abend nach √Člys√©e-Angaben erneut eine Stunde miteinander. Danach folgte ein weiteres Gespr√§ch Macron-Biden.