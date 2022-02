Schallenberg: Botschafterposten in Berlin wird nach Kritik neu ausgeschrieben

Dass Kurzzeit-Außenminister und Spitzendiplomat Michael Linhart (ÖVP) Botschafter in Berlin werden hätte sollen, ohne sich dafür beworben zu haben, sorgte kürzlich für massive Kritik. Jetzt hat Alexander Schallenberg darauf reagiert: "Das war ein Fehler, den ich wahnsinnig bedauere", sagte er in der ZiB 2.

Laut Gesetz wäre es wohl möglich gewesen, "eine Person zu wählen, die sich nicht beworben hat", sagte er. Linhart sei bestens qualifiziert für die Stelle gewesen. Aber das Gesetz habe man sich nun nochmals genauer angesehen und sei zum Schluss gekommen, dass man Schritte einleiten werde. "Ich werde morgen eine neue Ausschreibung in die Wege leiten - und ich erwarte mir auch, dass Michael Linhart sich bewerben wird. Es muss alles seine Richtigkeit haben."

Kurzzeit-Außenminister

Insgesamt hatte es für den Posten in Berlin 14 Bewerber gegeben, Linhart war nicht darunter gewesen. Dennoch wurde er von Schallenberg dem Ministerrat vorgeschlagen und schlussendlich auch bestellt. „Ich bin nicht an die Gutachten der Begutachtungskommission gebunden,“ erklärte Schallenberg vor Kurzem noch.

Linhart hätte seinen Posten in Berlin Anfang März antreten sollen. Er war seit 2018 österreichischer Botschafter in Paris. Im Oktober 2020, als Sebastian Kurz (ÖVP) als Kanzler zurücktrat und Außenminister Schallenberg ihm als Regierungschef nachfolgte, wechselte Linhart kurzzeitig ins Außenamt. Doch die Amtszeit währte nur 56 Tage, nach einer weiteren Rochade wurde Schallenberg am 6. Dezember wieder Außenminister.