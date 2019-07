Salvini über Flüchtlinge: "Italien nimmt keine Befehle mehr an"

Ein deutsch-französischer Kompromissvorschlag zur Umverteilung von Migranten, die aus der Seenot gerettet wurden, ist von Matteo Salvini scharf kritisiert worden. " Macron darf uns keine Befehle erteilen", sagte Italiens Innenminister in Richtung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Laut Macron haben bei einem Treffen von EU-Vertretern in Paris am Montag 14 Länder einem " Kompromissvorschlag" zugestimmt. "Das Treffen in Paris war ein Fehler in Form und Inhalt. Italien nimmt keine Befehle mehr an. Wenn Macron über Migranten diskutieren will, soll er nach Rom kommen", wetterte Salvini.

Treffen von Paris: ein "Flop"

Das von Deutschland und Frankreich initiierte Treffen in Paris bezeichnete er als "Flop". Mehrere EU-Minister hätten sich daran nicht beteiligt. Österreich war auf hoher Beamtenebene vertreten.

Mit der Koalition aufnahmewilliger Staaten wollen Deutschland und Frankreich verhindern, dass Schiffe zur Seenotrettung lange vor europäischen Häfen liegen müssen, bevor sie anlegen dürfen. Salvini nahm an dem Pariser Treffen nicht teil. Die Regierung in Rom weigert sich, Rettungsschiffe in ihre Häfen zu lassen.

Auch Österreich skeptisch über Vorschlag

Gemeinsam mit Malta hatte Italien vergangenen Donnerstag bei einem Treffen der EU-Innenminister in Helsinki den deutsch-französischen Kompromissvorschlag für eine Übergangslösung abgelehnt.

Er sieht vor, dass beide Länder ihre Häfen öffnen und ankommende Migranten dann zeitlich befristet auf andere Länder verteilt werden. Auch Österreich zeigte sich skeptisch.