Migrationsexperte: „Europa macht einen lausigen Job“

Die „Ocean Viking“, ein von „ Ärzte ohne Grenzen“ und und SOS Mediteranée gemeinsam betriebenes Rettungsschiff, ist bereits auf See. 200 Menschen kann das Hochsee-Versorgungsschiff an Bord nehmen.

Ab Ende des Monats, so kündigten die internationalen Helfer gestern an, will die „Ocean Viking“ Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten. Denn so lange die EU-Staaten ihrer Verantwortung nicht gerecht würden, so lange müssten die zivilen Retter einspringen.

In Italien wird das Schiff nicht anlanden dürfen. Seit einem Monat ist es gesetzlich verboten, Flüchtlinge an Land gehen zu lassen. Was die europäischen Innenminister dazu bewog, erneut nach einer Notlösung zu suchen, um gerettete Flüchtlinge schnell auf Europa zu verteilen.