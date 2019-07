Streit um private Seenotretter: Helfer oder Lockvögel im Meer?

„Es zieht die Menschen nichts nach Europa, sondern sie flüchten, weil jemand hinter ihnen ist, der ihnen an Leib und Leben will. Die Menschen, die auf ein Boot gehen, stehen mit dem Rücken zum Meer.“ Der Deutsche hat als Forscher an der Uni Oxford bis Herbst 2018 viele tiefschwarze Geschichten von Überlebenden an den Küsten Italiens und Maltas gehört. Die wenigsten aber seien aus ihren Heimatländern aufgebrochen, um in Europa ihr Glück zu suchen. Gut 90 Prozent, sagt Düvell, wollten in Afrika bleiben. Mangelnde Jobs und Sicherheit trieben sie immer weiter, bis sie nach ein, zwei Jahren in Libyen ankämen. Seenotretter wären sicher nicht der Grund, sagt er. Das ölreiche Land galt als „Golfstaat Nordafrikas“, auch heute gibt es noch Jobs und Geld hier.

Nur von Sicherheit ist im Raum Tripolis, wo Milizen gegeneinander kämpfen, keine Spur mehr. Milizen entführen auch Gastarbeiter, rauben sie aus, nehmen sie in Geiselhaft und erpressen Geld von Angehörigen. Wer kann, flüchtet – auch aufs Meer in Richtung Europa. „Manche werden auch, wenn sie ausgepresst sind wie die Zitronen, von Milizen auf Boote getrieben, nur um sie loszuwerden.“

Der Ausweg? Kein leichter: Entlang der Migrantenrouten in Afrika Entwicklungshilfe leisten und für Sicherheit sorgen. Libyen stabilisieren, eine funktionierende Regierung und Polizei etablieren. Dann wäre der Druck, übers Meer weiter zu fliehen, weitaus geringer. Düvell sieht hier die EU in der Verantwortung.