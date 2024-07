Salvini will mit seiner Lega der EU-Fraktion der "Patrioten" beitreten

Der italienische Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini hat am Montag angekündigt, dass seine rechte Regierungspartei Lega sich der neuen EU-Fraktion "Patrioten für Europa" anschließen wird.

"Nach langer Arbeit wird heute in Brüssel die große Gruppe der Patrioten ins Leben gerufen, die entscheidend sein wird, um die Zukunft dieses Europas zu verändern", sagte Salvini in Sozialen Medien am Montag.