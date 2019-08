Salvini im Höhenflug: Italien steht vor Neuwahlen

„Prima gli italiani“, „Italiener zuerst“ – das riesige Plakat mit dem Leitspruch der ultrarechten Lega hängt über der Tribüne an der zentralen Piazza in Sabaudia. Die während des Faschismus erbaute Retortenstadt an der Küste südlich von Rom ist die erste Station auf Innenminister Matteo Salvinis Strandtour. Mit tosendem Applaus und von einigen Fans auch mit faschistischem Gruß wird der „Capitano“, wie ihn seine Anhänger nennen, empfangen.

Salvini gibt sich diesmal seriös mit weißem Hemd und Krawatte. Ein Kontrastprogramm zu Badehose, nacktem Bierbauch und Cocktails, wie man ihn in den Tagen zuvor gesehen hat. Statt einer Rockversion der italienischen Nationalhymne, bei der Salvini kürzlich am Strand als DJ improvisierte, wird sein Erscheinen von Puccinis imposantem „Nessun dorma“ begleitet.