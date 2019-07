„Russiagate“ und Salvinis Schweigen

Im Oktober 2018 kam es zu dem Treffen dreier Russen und dreier Italiener, unter ihnen Savoini, im Hotel Metropol in Moskau. Die Männer sollen dort einen Öldeal ausgehandelt haben, der 65 Millionen Dollar in die Lega-Parteikassen spülen sollte.

Salvini hat sich stets vehement gegen EU-Sanktionen für Russland ausgesprochen. Er besuchte in der Vergangenheit mehrmals Moskau. Italienische Zeitungen drucken wieder alte Archivfotos, die Salvini lachend auf dem Roten Platz zeigen. Bereits im Februar berichtete das Wochenmagazin Espresso über ein Geheimtreffen zwischen Salvini und Russlands Vize-Premier Kosak – einen Tag vor dem Treffen der Salvini-Gesandten im Metropol. Salvini war zu einem Forum des italienischen Industrieverbands in Russland eingeladen.

Der oppositionellen Demokratischen Partei ( PD) platzte nun der Kragen. PD-Chef Nicola Zingaretti hat einen Misstrauensantrag gegen Salvini angekündigt.

Die Moskau-Affäre flog kurz nach dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin Anfang Juli in Rom auf. Wegen der Ähnlichkeiten werden gerne Vergleiche mit dem Ibiza-Video Heinz-Christian Straches gezogen. „Bei Ibizagate gab es jedoch ein Video mit Strache, in diesem Fall spielt Salvini in der Audio-Aufnahme keine Rolle“, sagt der frühere EU-Abgeordnete und Lega-Politiker Mario Borghezio. Und noch ein Unterschied zu Österreich: Die italienische Fünf Sterne-Lega-Regierung sitzt weiterhin fest im Sattel. Die Frage ist nur, wie lange noch? Nicht nur wegen Russiagate, sondern weil einander Lega, Fünf-Sterne und Premier Conte, trotz momentanen Vertrauens des Letzteren, nicht mehr grün sind.