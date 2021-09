Salvini für Zusammenschluss der rechten Parteien im EU-Parlament

Der Chef der in Italien mitregierenden Partei Lega, Matteo Salvini, plädiert für einen Zusammenschluss der Mitte-Rechts-Fraktionen im EU-Parlament nach der Bundestagswahl in Deutschland am Sonntag. Die Spaltung zwischen Europäischer Volkspartei, Europäischen Konservativen und Reformern (ECR/national-konservativ, Anm.) und der Fraktion Identität und Demokratie (ID/rechtspopulistisch bis rechtsextrem, Anm.), sollte überwunden werden, sagte Salvini am Mittwoch.

"Das deutsche Wahlergebnis vom Sonntag wird die europäischen und kontinentalen Gleichgewichte für die nächsten 20 Jahre verändern. Und wenn drei Mitte-Rechts-Fraktionen im Europäischen Parlament weiterhin gespalten bleiben, sind wir weniger stark", betonte Salvini.

"Lasst uns unsere Kräfte bündeln, Egoismus, Zäune und Spaltungen überwinden. Wenn sich die drei Fraktionen zusammentun, könnten wir zur stärksten Gruppierung im Europäischen Parlament aufrücken und in den Bereichen Landwirtschaft, Handel, Einwanderung und Außenpolitik einschneidend sein", so Salvini.