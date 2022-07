Russlands neuer Zangengriff im Donbass

Mehrfachraketenfeuer, schwere Artillerie, Panzer – in den vergangenen Stunden konzentrierten sich die russischen Angriffe im Donbass auf den Ort Avdiivka, zehn Kilometer nördlich der Stadt Donezk gelegen. Berichten zufolge versuchten russische Soldaten in ukrainischen Uniformen, in die Stadt einzusickern, am Donnerstag flogen Kampfhubschrauber ihre Angriffe.

Die Eroberung der 35.000-Einwohner-Stadt könnte den russischen Streitkräften einerseits Zugang zu einer Eisenbahnstrecke geben, andererseits einen weiteren Angriffskorridor in Richtung Norden ermöglichen: Gut 45 Kilometer weiter nördlich liegt die Stadt Kostjantyniwka – ihre Einnahme wiederum würde die Lage in der strategisch wichtigen Stadt Kramatorsk drastisch verschlechtern. Die Hauptangriffsrichtung der russischen Streitkräfte im Donbass ist allerdings jene von Osten nach Westen: Langsam aber stetig rücken sie unter schwerem Artilleriefeuer auf die Stadt Bakhmut vor.