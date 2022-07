Angriffe auf Donbass: Russland nimmt Stadt Bachmut ins Visier

Tag 151 im russischen Belagerungskrieg gegen die Ukraine:

Nur kurze Zeit nachdem sich die Ukraine und Russland auf ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine geeinigt hatten, folgte am Samstag wohl russische Raketenangriffe auf die ukrainische Hafenstadt Odessa. "Wenn irgendjemand auf der Welt früher gesagt hat, dass es notwendig ist, mit Russland in Dialog zu treten, Vereinbarungen zu treffen über eine Waffenruhe, ohne unser Gebiet von den Besatzern zu befreien, dann haben die heutigen Raketen die Möglichkeit solcher Aussagen zerstört", sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Samstagabend in einer Videobotschaft. Der Angriff sein ein Akt "offensichtlicher russischer Barbarei.

Bei einem Raketenangriff im Gebiet Kirowohrad wurden ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet und neun weitere verletzt. Neben den Raketenangriffen habe es zwar erneut schwere Gefechte im Donbass und im Gebiet Charkiw gegeben. Dennoch sei auch sichtbar, dass sich die Ukraine in Richtung Sieg bewege. Vor allem zeige sich das in der Region Cherson im Süden. „Die Streitkräfte der Ukraine bewegen sich Schritt für Schritt in dem Gebiet vorwärts“, sagte Selenskij.

Angriff auf Bachmut steht bevor

Das ukrainische Militär teilte indes am Sonntag mit, dass der Beschuss vieler Orte an den Fronten im Norden, Süden und Osten fortgesetzt wurde. Im Donbass bereiten demnach die russischen Kräfte einen Angriff auf die Stadt Bachmut vor.

US-Kritik an Russland

Russland hatte am Freitag in dem Abkommen zugesichert, Schiffe für den Export über einen Seekorridor fahren zu lassen und nicht zu beschießen. Auch die drei beteiligten Häfen dürfen demnach nicht angegriffen werden. Es geht dabei unter anderem um die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide. Die unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei unterzeichnete Einigung sieht vor, die Exporte von einem Kontrollzentrum in Istanbul überwachen zu lassen.

Die US-Regierung machte Russland für den Beschuss von Odessa verantwortlich und verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Nur einen Tag nach der Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer habe Russland seine Verpflichtungen gebrochen, teilte US-Außenminister Antony Blinken am Samstag mit. "Dieser Angriff lässt ernste Zweifel an der Glaubwürdigkeit des russischen Engagements für die gestrige Vereinbarung aufkommen."

Weitere Unterstützung zugesagt

Eine hochrangige Delegation des US-Kongresses versprach bei einem Treffen mit Selenskij am Samstag zudem, sich um eine weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu bemühen. "Wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, Präsident Selenskij und das ukrainische Volk bei ihrem mutigen Widerstand so wirksam wie möglich zu unterstützen", hieß es in einer Erklärung. Die Delegation, zu der auch der Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, Adam Smith, gehört, ist die jüngste in einer Reihe von hochrangigen amerikanischen Besuchern in der Ukraine.