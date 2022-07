Russland gibt Raketenangriffe auf Hafen von Odessa zu

Am Samstag hatte Russland noch zur├╝ckgewiesen, den ukrainischen Hafen von Odessa beschossen zu haben. Am Sonntag folgte nach harter internationaler Kritik Russlands Eingest├Ąndnis, f├╝r den Beschuss verantwortlich zu sein. Der Angriff fand nur einen Tag nach dem in Istanbul unterzeichneten Abkommen ├╝ber die Ausfuhr von ukrainischem Getreide statt.

Der ukrainische Pr├Ąsident Wolodimir Selenskij hatte die Raketenangriffe auf den Hafen von Odessa als einen Akt "offensichtlicher russischer Barbarei" verurteilt. Die Schl├Ąge seien ein weiterer Grund daf├╝r, der Ukraine solche Waffen zu geben, "die f├╝r unseren Sieg notwendig sind", sagte der Staatschef in seiner am Samstagabend ver├Âffentlichten Videobotschaft.

Selenskij meinte, dass sich Russland mit den Raketenangriffen politisch blo├čgestellt habe. "Wenn irgendjemand auf der Welt fr├╝her gesagt hat, dass es notwendig ist, mit Russland in Dialog zu treten, Vereinbarungen zu treffen ├╝ber eine Waffenruhe, ohne unser Gebiet von den Besatzern zu befreien, dann haben die heutigen Raketen die M├Âglichkeit solcher Aussagen zerst├Ârt", sagte er. Der Angriff sei international verurteilt worden.

Zusicherung, Schiffe nicht zu beschie├čen

Russland hatte am Freitag in dem Abkommen zugesichert, Schiffe f├╝r den Export ├╝ber einen Seekorridor fahren zu lassen und nicht zu beschie├čen. Auch die drei beteiligten H├Ąfen d├╝rfen demnach nicht angegriffen werden. Es geht dabei unter anderem um die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide. Die unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der T├╝rkei unterzeichnete Einigung sieht vor, die Exporte von einem Kontrollzentrum in Istanbul ├╝berwachen zu lassen.

Die US-Regierung verurteilte den Angriff auf das Sch├Ąrfste. Nur einen Tag nach der Vereinbarung ├╝ber die Ausfuhr von ukrainischem Getreide ├╝ber das Schwarze Meer habe Russland seine Verpflichtungen gebrochen, teilte US-Au├čenminister Antony Blinken am Samstag (Ortszeit) mit. "Dieser Angriff l├Ąsst ernste Zweifel an der Glaubw├╝rdigkeit des russischen Engagements f├╝r die gestrige Vereinbarung aufkommen."

Blinken kritisierte, der Beschuss untergrabe die Arbeit der Vereinten Nationen, der T├╝rkei und der Ukraine, um wichtige Nahrungsmittel auf die Weltm├Ąrkte zu bringen. Russland trage die Verantwortung f├╝r die Versch├Ąrfung der weltweiten Nahrungsmittelkrise. Moskau habe der Vereinbarung zur Ausfuhr von Getreide zugestimmt und stehe nun in der Pflicht, sie vollst├Ąndig umzusetzen.

Russland hat nach Angaben des t├╝rkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar am Samstag erkl├Ąrt, es habe nichts mit diesem Angriff zu tun und wolle den Vorfall untersuchen.