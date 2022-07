Warum Putins Schatten über Mario Draghis Sturz liegt

Aus Mailand, Andrea Affaticati

Seit Premier Mario Draghi vor einer Woche zurücktrat, wird spekuliert, ob nicht auch der Kreml seine Finger im Spiel hatte. Immerhin gibt es unter Italiens Politikern – besonders in der Fünf-Sterne-Bewegung und der nationalpopulistischen Lega – allerhand Russlandversteher, das Land gilt in den Augen des Kreml als eine weiche Flanke der EU. In Moskau und in der russischen Botschaft in Rom sollen daher die Korken geknallt haben, als die Nachricht von Draghis Rücktritt kam, und sogar er selbst spielte in seiner letzten Rede vor dem Senat darauf an: „In der Außenpolitik gab es immer wieder Versuche, unsere Unterstützung der Ukraine und unseren Widerstand Putin gegenüber zu schwächen.“