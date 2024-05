"Sowjetische Mentalität": Das ist Russlands neuer Verteidigungsminister

Angesichts der etwa 3,5 Millionen Russen in der russischen Kriegswirtschaft scheint dieser Schritt also durchaus logisch. „Er ist ein Mann, der zu vielen Dingen immer einen eigenen, wenn auch unpopulären Standpunkt hatte. Das ist wahrscheinlich genau das, was das russische Verteidigungsministerium heute braucht“, kommentiert etwa der russische Blogger „Rybar“ die Entscheidung. Grundsätzlich herrscht bei russischen Militärbloggern der Glaube daran, dass Belousow, der als „nicht korrumpierbar“ gilt, im russischen Verteidigungsministerium „aufräumen“ werde.

Der 65 Jahre alte Wirtschaftswissenschafter hatte bisher mit dem Militär nicht viel am Hut, gilt jedoch als absoluter Verfechter einer staatsorientierten Industriepolitik.

"alberne Vorstellung von Fairness"

7,5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts gibt Russland für den Krieg in der Ukraine, beziehungsweise seine Rüstung aus – das sind derzeit etwa 120 Milliarden Euro. Belousows Aufgabe dürfte es vorrangig sein, diese Ausgaben so effizient wie möglich einzusetzen. 1999 trat Belousow in die russische Regierung ein, war Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftsberater Putins sowie stellvertretender Premierminister. Er kommt aus jenem Lager, das für die raschen russischen Umgehungen der westlichen Sanktionen verantwortlich zeichnet.

"Er ist nicht dumm. Er hat einen mathematischen Verstand, aber seine Mentalität ist ziemlich sowjetisch. Er hat diese alberne Vorstellung von Fairness. Wenn jemand viel Geld verdient, dann muss man es ihm wegnehmen. Für meinen Geschmack ist das ein bisschen wie in China", sagte ein ehemaliger hoher Kremlbeamter gegenüber der Financial Times.

Abnützungskrieg

Angesichts der Tatsache, dass der Krieg in der Ukraine seit mehr als zwei Jahren ein Abnützungskrieg ist, in dem es vorrangig darum geht, den Nachschub an Soldaten, Waffen und Munition aufrechtzuerhalten ergibt dieser Schritt des Kremls aus russischer Sicht Sinn. Ob es ihm gelingt, tatsächlich im korrupten Verteidigungsministerium aufzuräumen, wird die Zukunft zeigen.