Putin ordnet Atomübungen an: Was das bedeutet

Das russische Verteidigungsministerium kündigte am Montag eine Übung zum Einsatz taktischer Atomwaffen an. Laut russischem Verteidigungsministerium werden Einheiten des südlichen Militärbezirks, der Luftfahrt und der Marine an den Übungen teilnehmen. Der Zweck der Übungen sei eine „Reaktion auf Provokationen und Bedrohungen durch westliche Länder“.

Konkret gehe es um die „kürzlich geäußerten Überlegungen zur Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine“. Die Übung ist also einmal mehr eine Reaktion auf die Überlegungen Emmanuel Macrons, Soldaten in der Ukraine einzusetzen. Doch wie real ist die Möglichkeit eines Atomschlags?

Unabhängig davon, dass Putin sich mit einem Einsatz von Atomwaffen international – vor allem von China und Indien – isolieren dürfte, beantwortet der KURIER die drängendsten Fragen zum Thema der nuklearen Bedrohung.