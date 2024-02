Wieso fast alle Russen schweigen

In Jakutsk standen sie bei minus 43 Grad draußen an, in Moskau war die Schlange mehrere Häuserblocks lang. Sie alle wollten das gleiche: Boris Nadeschdin ihre Unterschrift geben – er will gegen Wladimir Putin Mitte März in die Wahl ziehen.

Es war ein stiller Protest, den Russland da erlebt hat, niemand hielt Schilder hoch oder skandierte. Doch er war echt, denn die Menschen standen mit Namen und Passnummer für ihre Überzeugung ein: Nadeschdin ist Kriegsgegner, ganz offen. Die Frage ist nur, ob er, der Kandidat auch echt ist.