Russland und Ukraine bereiten größeren Gefangenenaustausch vor

Das Ziel der Offensive hat Präsident Wolodimir Selenskij wiederholt betont: Man wolle Russland zu einem "fairen Verhandlungsprozess" zwingen. Dafür will Kiew auch die russischen Soldaten einsetzen, die vom ukrainischen Angriff überrascht wurden – und sich nun in ukrainischer Haft befinden.

Seit zehn Tagen kämpfen ukrainische Truppen in der westrussischen Region Kursk . Am Samstag meldete die ukrainische Luftwaffe die Zerstörung einer Autobrücke – und damit einer wichtigen Versorgungsroute für die russischen Truppen. Russland hatte die Zerstörung kurz zuvor bestätigt. Russischen Medien zufolge sind dadurch mehr als 30 Ortschaften in der Grenzregion zur Ukraine vom übrigen Gebiet abgeschnitten; die Ukraine spricht von 80 Gebieten.

© via REUTERS/Ukraine's Air Force Commander My

Über 100 russische Soldaten eines Schützenregiments und der tschetschenischen Achmat-Einheit sollen von der ukrainischen Armee diese Woche gefangen genommen worden sein – in einer einzelnen Aktion so viele wie noch nie seit Beginn des Krieges vor zweieinhalb Jahren.

Kiew bestätigt, dass Gespräche mit Russland aufgenommen wurden. Wie hoch die Zahl der russischen Gefangenen insgesamt ist, die die ukrainischen Streitkräfte gefangen genommen haben, ist weiter geheim. Sie dürfte jedoch in die "Hunderten" gehen, wie die Financial Times über Soldaten an der Front in Erfahrung gebracht hat.

Lob von Selenskij

Für die vielen russischen Gefangenen gab es Lob von Selenskij: "Vielen Dank an alle Soldaten und Kommandeure, die russische Militärgefangene nehmen und die Freilassung unserer von Russland festgehaltenen Soldaten und Zivilisten näher bringen", schrieb Selenskij auf Telegram. Die ukrainische Armee habe "den Fonds für den Austausch von Gefangenen aufgefüllt". Was die Vermutung nahelegt, dass dieses Mal ein viel größerer Austausch als bisher zustande kommen soll.