Wenn der Krieg aus Männern Monster macht

Fast alle Soldaten, die an der Front waren, zeigen Symptome von posttraumatischem Stress. Das liegt am massiven Artillerieeinsatz dieses Krieges, das Hämmern, Grollen, Dröhnen verschwindet nicht aus dem Kopf; und die Mittel, um die Soldaten aufzufangen, sind gering. Aggression ist eine der Folgen daraus, doch häusliche Gewalt in der Ukraine hat auch unter Zivilisten zugenommen – die prekäre finanzielle Lage vieler Familien und die fehlenden sozialen Dienste haben das Gewaltpotenzial steigen lassen.

Männer-Überhang

Die Flucht vor der Invasion hat zudem dazu geführt, dass es einen Männer-Überhang in der Gesellschaft gibt – Männer im wehrfähigen Alter dürfen nicht ausreisen. Das wird sich in Zukunft nicht ändern, wohl noch verschlimmern: Laut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften könnte das Land bis 2050 um fast ein Drittel schrumpfen. „Bei einem langen Krieg würden neun Millionen Menschen abwandern, bei kürzerer Dauer acht“, sagt Demografin Anne Goujon, die die Szenarien errechnet hat.

Frauen fehlen darum zusehends in der Gesellschaft, was vor allem beim Wiederaufbau problematisch werden wird. „Speziell im Bildungsbereich, im Sozialsektor wird das Konsequenzen haben“, sagt Goujon – in der Pflege, in Volksschulen arbeiten überwiegend Frauen. Männer könnten sie ersetzen, doch Umschulungen kosten Geld. Und das ist bekanntlich in Kriegszeiten mehr als rar.