Geheimverhandlungen zwischen Russland und Ukraine: Schutz für Kraftwerke und Stromnetze

Der Kreml in Moskau verweigert jeden Kommentar und auch das sonst gegenüber internationalen Medien so gesprächige Büro des ukrainischen Präsidenten will sich dazu nicht äußern - und doch liefern die übereinstimmenden Recherchen renommierter internationaler Medien wie der "Financial Times" zumindest deutliche Hinweise: Verhandler Russlands und der Ukraine befinden sich derzeit im Emirat Katar auf der Arabischen Halbinsel, um eines der wohl dringlichsten Probleme , vor allem der Ukraine, aber auch Russlands zu besprechen.

Katastrophaler Zustand der Stromversorgung

Es geht den Berichten zufolge um die Energiversorgung, also Kraftwerke, Umspannwerke, Stromnetze. In den vergangenen Monaten hat Russland seine Luftangriffe in der Ukraine vor allem auf diese Einrichtungen konzentriert. Mit katastrophalen Folgen: Rund 80 Prozent des ukrainischen Stromnetzes sind beschädigt. Sogar notdürftige Reparaturen sind inzwischen aufgrund des Fehlens wesentlicher Bauteile nur noch eingeschränkt möglich. Aber auch die russische Energieversorgung hat durch ukrainische Angriffe einiges abbekommen. So wurden Ölanlagen durch ukrainische Drohnen zerstört.

EU-Staaten wollen mehr Strom liefern

Die Stromproduzenten in mehreren EU-Mitgliedsländern wollen ihre Stromlieferungen in die Ukraine jetzt verstärken. Laut EU-Kommission in Brüssel sind die Strommengen vorhanden und auch die Kapazitäten der grenzüberschreitenden Leitungen in das vom Krieg zerstörte Land ausreichend. Doch das ist natürlich nur eine äußerst geringfügige Hilfe in Anbetracht des Strommangels, der dem Land gerade jetzt im anbrechenden Winter fehlt. Blackouts sind seit Monaten an der Tagesordnung.