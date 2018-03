Russland-Streit: "Während des Kalten Krieges war es ruhiger"

Der Streit zwischen Russland und den meisten westlichen Staaten weitet sich zu einer globalen diplomatischen Krise aus. Die Regierung in Moskau hatte am Donnerstag die Ausweisung Dutzender westlicher Diplomaten verfügt. Allein aus den USA müssen 60 diplomatische Mitarbeiter innerhalb einer Woche Russland verlassen. Für den Nervengiftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in England sehen die USA und die EU die Schuld in Moskau.

Am Freitag wies Russland die Diplomaten vieler EU-Staaten aus, unter anderem aus Italien, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Litauen, Lettland und Estland. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das US-Generalkonsulat in St. Petersburg geschlossen wird. Das Weiße Haus ließ am Donnerstagabend verlautbaren, Russlands Vorgehen bedeute eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Erinnerungen an Kalten Krieg

Auch Dutzende Diplomaten anderer Länder würden des Landes verwiesen, hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow angekündigt. Angesichts wachsender Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einer Art neuem Kalten Krieg.

Aus Bulgarien, das wie Österreich als eines der wenigen EU-Länder vorläufig keinen russischen Diplomaten ausweisen will, hieß es von Regierungschef Boiko Borissow: "Sogar während des Kalten Krieges waren die Dinge viel ruhiger."

EU und USA reagieren

Die Ausweisung der europäischen und amerikanischen Diplomaten ist Moskaus Antwort auf die Entscheidung von rund 25 Staaten sowie der NATO, mehr als 140 russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Auch Deutschland hat vier russische Vertreter zu unerwünschten Personen erklärt.