Die maroden Schatten-Öltanker Russlands sind eine Umweltgefahr

Wie Greenpeace berichtet, sind weltweit 192 marode Tanker mit russischem Rohöl unterwegs. Und die Mehrzahl kreuzt auch europäische Gewässer: 171 Schiffe davon seien in den letzten zwei Jahren einmal oder öfter durch die deutsche Ostsee und das Seegebiet der Schifffahrtsroute Kadetrinne in der Mecklenburger Bucht gefahren.

Die Gefahr: Die Tanker seien veraltet, viele wiesen technische Mängel auf, hätten zeitweise ihr automatisches Identifizierungssystem abgeschaltet oder Ladung auf See an andere Tanker übergeben. Gerade letzteres sei ein besonders riskantes Manöver, teilte Greenpeace mit.

Ein völliger Verkaufsstopp würde eine Knappheit am Weltmarkt und Mangel insbesondere in ärmeren Regionen, denn Russland gehört zu den Top-3-Ölproduzenten der Welt. Profitiert haben davon etwa die Türkei, China und Indien, die ihre Importe von russischem Öl deutlich erhöht haben.

Die von Greenpeace aufgeführten 192 Schiffe seien die gefährlichsten Öltanker der sogenannten russischen Schattenflotte. Zudem stünden die Tanker bisher auf keiner Sanktionsliste. Greenpeace warnte, bei einer Havarie in der Kadetrinne nordöstlich der Mecklenburger Bucht wäre die gesamte deutsche Ostseeküste in Gefahr. Alle Tanker seien unzureichend gegen die Folgen einer Ölpest versichert.

Die Schattenflotte soll Preisdeckel und Importverbote umgehen

Russland wird bereits seit langem vorgeworfen, zur Umgehung eines westlichen Preisdeckels für russische Ölexporte in Drittstaaten auf Schiffe zu setzen, die nicht in Hand westlicher Reedereien sind oder nicht von westlichen Versicherungen versichert wurden. Der Preisdeckel war zusammen mit einem weitgehenden Importverbot für russisches Öl in die EU in Kraft getreten. Der aus acht Anrainerstaaten bestehende Ostseerat hatte in diesem Jahr gegen die Schattenflotte entschlossene Maßnahmen einschließlich der Verschärfung von Sanktionen gefordert.