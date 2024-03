Wie Putin die Opposition vor der Wahl mundtot macht

Die restliche Opposition, so sie nicht wie Wolkow im Exil ist, wurde ins Abseits gedrängt. Boris Nadeschdin, der bis vor einigen Wochen als Hoffnungsträger fungierte, wurde von den Wahllisten gestrichen; er soll Unterstützerunterschriften von Toten vorgelegt haben, sagte die Behörde – eine altbekannte Begründung in Russland.

Diesmal sind aber ausschließlich Personen nominiert, die zu Putins Dunstkreis zählen. Von den etwa zehn Prozent Proteststimmen, die Kriegsgegner Nadeschdin hätte generieren können, dürfte der Neue-Leute-Kandidat Dawankow profitieren – er plädiert zwar vorsichtig für „Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen“ mit Kiew, ist aber kein ernst zu nehmender Putin-Kritiker.

Ein Zeichen will die Opposition dennoch setzen. Nawalnys Team und andere riefen dazu auf, am Sonntag um Punkt 12 Uhr wählen zu gehen, um viele Gleichgesinnte zeitgleich zu versammeln – das soll ein geeintes Bild des Protests schaffen. Ob das aufgeht, bezweifelt die – untereinander zerstrittene – Opposition selbst: Allein in Moskau gibt es 3.000 Wahllokale – Boris Nadeschdin, der von den Behörden geschasste Oppositionelle, schätzt die Andersdenkenden in der Hauptstadt auf 50.000. Das wären 17 Menschen pro Wahllokal: „Ich sehe in dieser Aktion keine praktische Bedeutung“, sagt er.