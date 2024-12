Russlands Sabotage in der Ostsee: NATO und EU kündigen Gegenwehr an

Anker als Waffe

Die Finnen haben das Schiff unter ihre Kontrolle gebracht und in einen ihrer Häfen gebracht, nachdem ein Unterseekabel, das Finnland mit Estland verbindet, durchtrennt worden war: Von der Eagle S und sicher nicht durch Zufall. Einer der Anker des Schiffes war in unmittelbarer Nähe des Kabels ausgeworfen worden und schliff von da an über Kilometer über den Meeresboden. Er konnte also das Kabel gar nicht verfehlen.

Nur einer von vielen Zwischenfällen dieser Art in der Ostsee. „Fast im Monatsrhythmus“ würden wichtige Strom- und Datenkabel, oder Gaspipelines in der Ostsee beschädigt, meinte etwa die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Mehrmals waren chinesische Schiffe in die Vorfälle verwickelt, mit der Eagle S kommt ein Tanker ins Spiel, den westliche Experten einstimmig zu Russlands sogenannter „Schattenflotte“ zählen. Tanker und andere Frachtschiffe, die Russland benutzt, um Sanktionen zu umgehen, etwa beim Öltransport.