Russland fehlen Millionen Arbeitskräfte

In Russland fehlten in diesem Jahr rund 4,8 Millionen Arbeitskräfte. Auch im kommenden Jahr werde mit einem akuten Arbeitskräftemangel gerechnet, berichtete die Zeitung Iswestija am Sonntag unter Berufung auf Experten und das Institut für Wirtschaft der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Der Arbeitskräftemangel habe 2022 und 2023 stark zugenommen, zitierte das Blatt den Autor der Studie, Nikolai Achapkin. Besonders gefragt seien Fahrer und Ladenarbeiter.

