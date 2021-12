Russland beginnt Wintermanöver an der Grenze zur Ukraine

Ukraine, USA und NATO haben schon vor Wochen ihre Besorgnis geäußert, Russland könnte womöglich sein Nachbarland angreifen. Sie verwiesen auf ungewöhnliche Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine. Die Führung in Moskau hat Vermutungen zurückgewiesen, sie hege Angriffspläne, und erklärt, Russland habe das Recht auf Truppenbewegungen auf seinem eigenen Territorium.

Zudem erklärte das russische Außenministerium am Mittwoch, die Ukraine habe 125.000 Soldaten in das Konfliktgebiet Donbass entsandt. Das sei die Hälfte der ukrainischen Armee, sagte Sprecherin Marija Sacharowa in Moskau.

Selenskyi für Verhandlungen mit Moskau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach sich am Mittwoch für direkte Verhandlungen mit Russland zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine aus. „Wir müssen die Wahrheit anerkennen, dass wir den Krieg nicht ohne direkte Verhandlungen mit Russland beenden können“, sagte er in seiner Jahresansprache an die Nation im Parlament.

Alle ausländischen Partner hätten das bereits eingestanden, erklärte Selenskyj. Gleichzeitig könne nur die Armee die Ukraine wirklich schützen. „Wir wissen, dass unsere Armee die beste der Welt ist und uns verteidigt“, sagte er unter dem Beifall der Abgeordneten.