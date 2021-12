Die Regierung in Kiew hat Österreich aufgefordert, wie andere Länder zuvor eine bilaterale Erklärung zur EU-Beitrittsperspektive der Ukraine zu unterzeichnen. Im Bundeskanzleramt verwies man gegenüber der APA am Mittwoch auf das Regierungsabkommen. In diesem wird die Ukraine zwar als wichtiger Partner der EU bezeichnet und es ist von der Unterstützung einer Annäherung an Europa die Rede - jedoch nicht von einer EU-Beitrittsperspektive.