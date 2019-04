Russland-Affäre: US-Abgeordnete erzwingen Zugang zu Mueller-Bericht

Der Streit um die Veröffentlichung des Berichts von Russland-Sonderermittler Robert Mueller in den USA geht weiter: Der von den Demokraten dominierte Justizausschuss des Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch mehrheitlich für die komplette Vorlage des Berichtes an den Kongress gestimmt - also ohne maßgebliche Schwärzungen im Text sowie alle der knapp 400 Seiten.

Mit dem Beschluss kann der Ausschuss das Ministerium nach Darstellung von Vorsitzendem Jerry Nadler zur Vorlage zwingen. Allerdings solle das Justizministerium erst die Gelegenheit bekommen, seine bisherige Haltung zu überdenken. Mit dem Beschluss soll ebenfalls die Vorlage von Material von mehreren Personen aus dem Trump-Umfeld erzwungen werden, unter anderem seiner früheren Kommunikationschefin Hope Hicks.