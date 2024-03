Bricht die Widerstandslinie bei Awdijiwka zu früh, droht ein Durchbruch

"Wir werden jeden Tag in die Schlacht geschickt. Oder zur Schlachtbank“

Immer wieder tauchen Videos russischer Soldaten auf, die sich über die Zustände an der Front beschweren: Man werde ohne Ausbildung zu Angriffen abkommandiert, würde man sich weigern, würden Offiziere damit drohen, sie zu Selbstmord-Angriffen zu schicken, beschwerten sich Vertragssoldaten aus Irkutsk. Sie hätten sich zur Territorialverteidigung gemeldet. Nun seien sie als Angriffstruppen in Donezk eingesetzt. Ein stellvertretender Kommandant, der versucht habe, in ihrem Namen zu intervenieren, sei festgenommen und abgeführt worden. „Wir werden jeden Tag in die Schlacht geschickt. Oder zur Schlachtbank“, heißt es in dem Video.