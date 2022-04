Russischer General: "Wir kämpfen gegen die ganze Welt"

Eine Landverbindung über die Krim und Odessa bis nach Transnistrien soll das Ziel des russischen Angriffskrieges sein. Das sagte der russische Generalmajor Rustam Minnekajew, der stellvertretender Befehlshaber der Truppen des zentralen Militärbezirks ist, gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax. Die Kontrolle über die Südukraine werde Russland einen "Weg in die abtrünnige Region Transnistrien" eröffnen, wo die russischsprachige Bevölkerung laut Moskau unterdrückt wird.

"Die ganze Welt gegen uns"

"Es scheint, als würden wir gerade mit der ganzen Welt kämpfen", sagt Minnekajew, so wie es im "Großen Vaterländischen Krieg", also dem Zweiten Weltkrieg gewesen sei, "als ganz Europa und die ganze Welt gegen uns waren." Genauso sei es auch jetzt. "Sie haben Russland nie gemocht," wird der Generalmajor weiter zitiert.



Die technische Überlegenheit Russlands gegenüber den ukrainischen Streitkräften zu Land, zu Wasser und in der Luft sei offensichtlich, sagt Minnekajew und stellt Verluste unter den russischen Truppen in Abrede. Die "Spezialoperation" werde zu ihrem logischen Abschluss gebracht werden, versichert der Militär, alle gestellten Aufgaben werden erfüllt werden. Und dann nimmt er - laut Itar-Tass - ein Wort in den Mund, das in Russland von offizieller Seite eigentlich nie fällt, wenn es um die Kämpfe in der Ukraine geht: "Wir haben diesen Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn beenden", so Minnekajew, dessen Land am 24. Februar die Ukraine überfallen hatte.